2019-11-14T04:14:54+03:00
Общество

В Хабаровске перекроют улицу Знаменщикова ради учений

Ограничение будет действовать с 10 до 12 часов
Ольга КИВА
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В Хабаровске перекроют улицу Знаменщикова ради ученийВ Хабаровске перекроют улицу Знаменщикова ради ученийФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске сегодня, 14 ноября, ограничат движение на улице Знаменщикова. По предварительной информации, запрет будет действовать в период с 10:00 до 12:00. Причина временных неудобств - учения, которые проведут на территории ФКУ СИЗО-1. Об этом сообщили в УФСИН России по Хабаровскому краю.

В управлении отметили, что в рамках запланированного мероприятия будут проводить совместные учения личного состава учреждения с подразделениями МЧС России. Тема тренировки – «Отработка взаимодействия между службами СИЗО-1 с подразделениями пожарной охраны пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска при обнаружении и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ в учреждении».

Жителям города приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Автолюбителей убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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