Улицу Краснореченскую в Хабаровске отремонтируют на деньги резервного фонда правительства России

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-14T06:09:59+03:00

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Улицу Краснореченскую в Хабаровске будут обустраивать на деньги, выделенные из резервного фонда правительства России. На работы по реконструкции трассы краевая столица получит больше 43 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Согласно документу деньги потратят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Имеется в виду приведение в нормативное состояние улицы Краснореченской на участке от улицы Богачева до улицы Прогрессивной протяженностью 1,88 километра.

Следить за расходованием денежных средств будут сотрудники Росавтодора. В этом же ведомстве будут отвечать за подписание с властями Хабаровского края соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Доклад о целевом использовании денег эксперты предоставят в срок до 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU