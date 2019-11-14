СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-14T10:41:43+03:00

Льготникам в ЕАО не выдали лекарства почти по шести тысячам рецептов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Еврейской автономии льготники не смогли получить лекарства почти по шести тысячам рецептов. Обделенные жители области оказались заложниками неприятной ситуации, которую чиновники видят несколько иначе.

- В ответ на запрос по этому поводу в региональном управлении здравоохранения рассказали, что по состоянию на 1 ноября 2019 года на отложенном обслуживании в аптеках региона находится пять тысяч 841 необеспеченный рецепт на лекарственные препараты. Среди них медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, - рассказали в пресс- службе ОНФ в Еврейской автономной области.

Дальше общественники обратились к губернатору региона и попросили принять меры по обеспечению граждан льготными лекарствами. Одновременно с этим обращение также направили в прокуратуру. Ситуация находится на контроле активистов ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU