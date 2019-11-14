В хабаровской школе умер ученик

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-14T07:21:38+03:00

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В школе Хабаровска сегодня, 14 ноября, произошла трагедия – умер ученик. По данному факту сотрудники прокуратуры уже начали проводить проверку.

По информации, предоставленной в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, по предварительным данным, 11-летний ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался.

- По предварительной информации, происшествие случилось в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №58». Пока правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, проводят для этого комплекс необходимых мер, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

На данный момент стражи порядка не озвучили каких-либо официальных версий произошедшего. Во время проверки инцидента им предстоит дать оценку действиям органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Также им предстоит уделить внимание соблюдению условий пребывания в школе. Одновременно с этим проанализируют действия по оказанию своевременной медицинской помощи ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU