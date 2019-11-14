Особенные чемпионы представят Хабаровский край на «Абилимпиксе» в Москве

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-14T13:47:32+03:00

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В Хабаровском крае по итогам регионального чемпионата «Абилимпикс» выбрали победителей. «Отличники» представят регион на Всероссийских соревнованиях в Москве, которые пройдут 18-22 ноября. Всего участников от края будет 34 человека.

- Представители региона выступят в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Также они пройдут отборочные туры в наиболее популярных компетенциях - «Вязание крючком», «Резьба по дереву», «Художественное вышивание», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», - рассказали в пресс-службе краевого министерства образования и науки.

Напомним, что в прошлом году Хабаровский край также представляли «отличники» регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тогда в общекомандном медальном зачете сборная региона заняла пятое место. В целом, за два года в копилке участников от региона оказались шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU