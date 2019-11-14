В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-14T12:04:37+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядут организаторы азартных игр. Фигуранты умудрились организовать незаконное развлечение в двух поселках. При этом все необходимое оборудование они заказали через интернет.

- По версии следствия, среди участников преступного бизнеса были двое мужчин и восемь женщин. Они промышляли в поселках Ванино и Заветы Ильича, маскируясь под букмекерские конторы. Для этого оборудовали помещения игровыми автоматами, системами видеонаблюдения. В залы пускали людей, прошедших контроль со стороны администрации, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В итоге фигурантам предъявили обвинение по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Во время обыска у них на «работе» изъяли 14 игровых аппаратов, сотовые телефоны, 160 тысяч рублей и бухгалтерскую документацию. На сегодняшний деть материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU