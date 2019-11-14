Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-14T13:45:07+03:00

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В Еврейской автономии случился самый настоящий лекарственный коллапс. На сегодняшний день льготникам не выдали нужные препараты почти по шести тысячам отложенных рецептов. Ситуацией заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта. Они же отправили запросы сначала в региональное управление здравоохранения, а потом и непосредственно губернатору области, а также в прокуратуру.

- В правительстве уже отреагировали на инцидент. Лекарства по отложенным рецептам закупят, на эти цели собираются выделить 22 миллиона рублей. Предстоящие расходы уже согласовали с министерством финансов Российской Федерации, - рассказали в пресс- службе регионального правительства.

Эксперты заверили, что выделенных средств хватит, чтобы в ближайшее время решить проблему с отложенными рецептами. После закупки все необходимые препараты передадут гражданам по мере их поступления в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU