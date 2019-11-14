Необычные ракурсы животных из заповедника в Хабаровском крае покажут на конкурсе
В заповедниках Хабаровского края продолжают следить за жизнью диких животных на расстоянии. Для этого используют специальные приспособления – фотоловушки. Благодаря им удается получить уникальные в своем роде кадры, которые впору отправлять на конкурс. Именно так и поступили сотрудники ФГБУ «Заповедное Приамурье». Фотографии и видео с устройств отправили на пятый Национальный конкурс «ФОТОЛОВУШКА-2019».
Как отметили в учреждении, бесценные кадры открывают тайный мир дикой природы. Изображения могут заинтриговать любого - не только участника, но и зрителя, который сможет проголосовать за понравившееся изображение.
Животные.
На конкурсе готовы представить запечатленных в необычных ракурсах амурских тигров, кабанов, медведей, изюбрей. Снимки собирали с фотоловушек, расположенных в заповедниках «Большехехцирский» и «Комсомольский», национальном парке «Анюйский».
Работы опубликованы на сайте конкурса. На этом же ресурсе можно оставить свой голос за то или иное изображение. Напомним, голосование будет длиться до 25 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU