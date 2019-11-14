2019-11-14T11:44:29+03:00
Общество

Необычные ракурсы животных из заповедника в Хабаровском крае покажут на конкурсе

Бесценные кадры не оставят равнодушными членов жюри и обычных зрителей
Ольга КИВА
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Необычные ракурсы животных из заповедника в Хабаровском крае покажут на конкурсеНеобычные ракурсы животных из заповедника в Хабаровском крае покажут на конкурсеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповедниках Хабаровского края продолжают следить за жизнью диких животных на расстоянии. Для этого используют специальные приспособления – фотоловушки. Благодаря им удается получить уникальные в своем роде кадры, которые впору отправлять на конкурс. Именно так и поступили сотрудники ФГБУ «Заповедное Приамурье». Фотографии и видео с устройств отправили на пятый Национальный конкурс «ФОТОЛОВУШКА-2019».

Как отметили в учреждении, бесценные кадры открывают тайный мир дикой природы. Изображения могут заинтриговать любого - не только участника, но и зрителя, который сможет проголосовать за понравившееся изображение.

Животные.

На конкурсе готовы представить запечатленных в необычных ракурсах амурских тигров, кабанов, медведей, изюбрей. Снимки собирали с фотоловушек, расположенных в заповедниках «Большехехцирский» и «Комсомольский», национальном парке «Анюйский».

Работы опубликованы на сайте конкурса. На этом же ресурсе можно оставить свой голос за то или иное изображение. Напомним, голосование будет длиться до 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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