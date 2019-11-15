2019-11-15T01:01:29+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков

Парадокс - на севере региона будет теплее всего в этот ненастный день
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадковПогода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадковФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 23-28 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Бикине преимущественно без осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -10-12.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -12-14.

В Охотске небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный 17-22 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами