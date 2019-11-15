СЕГОДНЯ 01:01 2019-11-15T01:01:29+03:00

Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков Фото: Ольга КИВА

Парадокс - на севере региона будет теплее всего в этот ненастный день

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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 23-28 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Бикине преимущественно без осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -10-12.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -19-21.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -12-14.

В Охотске небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный 17-22 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU