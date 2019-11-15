В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Хабаровском крае готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. По оценкам специалистов, он начнется в декабре. На сегодняшний день фиксируют заболевания простудой, таких пациентов четыре тысячи 700, и пневмонией. Пока ни одного случая гриппа не выявили.
- Напомним, в регионе прошла вакцинация от гриппа. В отдельных районах прививочная кампания продолжается. Всего вакцину получили 672 тысячи человек. Это половина всего населения края. Вместе с тем, в профильном ведомстве прогнозируют, что этой зимой число заболевших может составить 133 тысячи человек, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.
Отметим также, что во время роста заболеваемости гриппом и ОРВИ режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений будут устанавливать, исходя из складывающейся эпидемической ситуации. Предполагается, что медучреждения будут работать в праздничные и выходные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU