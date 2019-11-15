Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей

СЕГОДНЯ 03:51 2019-11-15T06:39:34+03:00

Такую сумму удалось собрать в виде налогов и не только за 10 месяцев 2019 года

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В мэрии Хабаровска отчитались о полученных налоговых и неналоговых доходах. Так, за 10 месяцев 2019 года общими усилиями удалось собрать семь миллиардов 410 миллионов рублей. Такую цифру озвучили в городской администрации со ссылкой на финансовый департамент мэрии.

Отметим также, что эта сумма на семь процентов больше той, что удалось собрать в 2018 году. Кроме того, это результат работы, направленной на расширение налогооблагаемой базы по местным налогам, легализацию «теневой» заработной платы и выявление скрытых форм оплаты труда.

Часть денег собрали благодаря претензионно-исковой работе по взысканию задолженности за наем муниципальных жилых помещений. Также специалисты сокращают недоимки в рамках совместной работы администрации города, краевых и федеральных структур. За 10 месяцев текущего года в их поле зрения попали более трех тысяч недоимщиков, бюджет в итоге удалось пополнить на 143 миллиона рублей. Также проводятся совместные рейды на дорогах города и постах ГИБДД. В 2019 году по результатам 113 таких рейдов городская казна пополнилась на 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU