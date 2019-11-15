2019-11-15T06:39:34+03:00
Общество

Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей

Такую сумму удалось собрать в виде налогов и не только за 10 месяцев 2019 года
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублейХабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В мэрии Хабаровска отчитались о полученных налоговых и неналоговых доходах. Так, за 10 месяцев 2019 года общими усилиями удалось собрать семь миллиардов 410 миллионов рублей. Такую цифру озвучили в городской администрации со ссылкой на финансовый департамент мэрии.

Отметим также, что эта сумма на семь процентов больше той, что удалось собрать в 2018 году. Кроме того, это результат работы, направленной на расширение налогооблагаемой базы по местным налогам, легализацию «теневой» заработной платы и выявление скрытых форм оплаты труда.

Часть денег собрали благодаря претензионно-исковой работе по взысканию задолженности за наем муниципальных жилых помещений. Также специалисты сокращают недоимки в рамках совместной работы администрации города, краевых и федеральных структур. За 10 месяцев текущего года в их поле зрения попали более трех тысяч недоимщиков, бюджет в итоге удалось пополнить на 143 миллиона рублей. Также проводятся совместные рейды на дорогах города и постах ГИБДД. В 2019 году по результатам 113 таких рейдов городская казна пополнилась на 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами