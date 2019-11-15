2019-11-15T06:38:12+03:00
Общество

Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»

Ограничение вступило в силу 14 ноября в 17:00
Ольга КИВА
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Движение автобусов огранили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»Движение автобусов огранили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае ограничили движение автобусов на участке автодороги «Советская Гавань - Ванино - Монгохто». Это вынужденная мера в связи с непогодой, во власти которой оказался регион. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Ограничение вступило в силу 14 ноября в 17:00. Оно будет действовать вплоть до особого распоряжения. Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными во время поездок по трассам, соблюдать скоростной режим. Пожалуйста, не игнорируйте требования дорожных знаков и светофоров. Также водителей призывают воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, если в них нет особой надобности.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112». Также информацию готовы принять по единому телефону доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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