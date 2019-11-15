Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги

СЕГОДНЯ 03:11 2019-11-15T06:36:37+03:00

Дом сгорел пять лет назад, проблема до сих пор не решена

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В Хабаровске пять лет назад сгорела новостройка жилого комплекса «Солнечный город». Дольщики в этом случае должны были получить от застройщика деньги или другое жилье. Однако компания не отдала пострадавшим ни первого, ни второго. Об этом несостоявшиеся собственники рассказали во время личного приема у губернатора края.

- Тогда без квартир остались 30 собственников, которые полностью оплатили квадратные метры по договору, и семь семей, которые не приняли жилье, но частично внесли оплату. К слову, это был не единственных пожар, который случился в жилом комплексе. Сами жильцы говорят, что причина возгораний – это легковоспламеняющиеся вентилируемые фасады, которые пока использовать не запрещено, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Сам застройщик говорит, что отремонтирует сгоревший дом за счет денег, поступивших от продажи квартир в других новостройках. Отметим также, что на его счету несколько проблемных домов, сроки сдачи которых сорваны. Сама же компания находится на стадии банкротства. Глава регионального правительства дал распоряжение руководителю компании рассчитаться с дольщиками до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU