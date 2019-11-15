В Комсомольске разыскивают денежного вора

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-15T06:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре разыскивают мужчину, которого подозревают в краже денег. По предварительной информации, финансы мужчина похитил с чужой банковской карты. По данному факту уже идут разбирательства. Фигурант случайно попал в объектив камеры видеонаблюдения.

- Жителей города просят оказать содействие в поимке злоумышленника. Если вы узнали мужчину на фотографии, знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-984-178-15-45 или «02», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Убедительная просьба, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Конфиденциальность данных людей, сообщивших информацию о подозреваемом, гарантирована.

Жителям города напоминают, что в УМВД России по Хабаровскому краю также работает телефон доверия - (4212) 387-387. Также сообщения от населения принимают по номеру «128».

ИСТОЧНИК KP.RU