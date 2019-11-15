2019-11-15T06:35:25+03:00
Происшествия

В Комсомольске разыскивают денежного вора

Граждан просят оказать содействие в поимке злоумышленника
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске разыскивают «денежного» вораВ Комсомольске разыскивают «денежного» вораФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Комсомольске-на-Амуре разыскивают мужчину, которого подозревают в краже денег. По предварительной информации, финансы мужчина похитил с чужой банковской карты. По данному факту уже идут разбирательства. Фигурант случайно попал в объектив камеры видеонаблюдения.

- Жителей города просят оказать содействие в поимке злоумышленника. Если вы узнали мужчину на фотографии, знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-984-178-15-45 или «02», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Убедительная просьба, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Конфиденциальность данных людей, сообщивших информацию о подозреваемом, гарантирована.

Жителям города напоминают, что в УМВД России по Хабаровскому краю также работает телефон доверия - (4212) 387-387. Также сообщения от населения принимают по номеру «128».

ИСТОЧНИК KP.RU

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