Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам

СЕГОДНЯ 05:29 2019-11-15T06:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты пострадавшим во время наводнения. Деньги поступили из федеральной казны. Потратить их планируют на капитальный ремонт подтопленного жилья, покупку квартир гражданам, чью жилплощадь признали непригодной для проживания.

- Часть денег направят на поддержку еще 70 подтопленцев. Из них 54 гражданина будут ремонтировать жилье, а 16 планируют купить новое. Сейчас в списке на получение денег еще 51 человек, которых уже утвердили. Деньги между пострадавшими распределят согласно специально утвержденного порядка. Так, гражданам, желающим купить квартиры, деньги «на руки» не отдадут, а переведут непосредственно продавцам жилья. На ремонт подтопленцы получат необходимые суммы, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, во время наводнения в Хабаровском крае пострадало 823 жилых помещения. Из них 424 нужно отремонтировать, 399 признали утраченными. Деньги также выплачивают людям, оказавшимся в зоне ЧС. По данным на 14 ноября, деньги получили уже 27 тысяч 179 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU