СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-15T06:30:55+03:00

Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске сегодня, 15 ноября, без холодной воды остались жильцы дома №109 А, расположенного на улице Запарина. Причина – коммунальная авария, а именно порыв. Отключений горячей воды в городе не зафиксировали.

Как сообщили в городской администрации, на сегодняшний день в краевой столице не работают 84 лифта. За минувшие сутки на городских улицах работали 122 единицы техники, в том числе ночью задействовали 25 машин. На городские улицы высыпали 320,2 тонны песчано-соляной смеси, от снега и наледи очистили 161 остановку общественного транспорта и 86 пешеходных переходов. В ночь с 14 на 15 ноября на дороги высыпали 235,6 тонны песчано-соляной смеси.

Отметим также, что 14 ноября в городе зафиксировали 40 дорожных аварий, эвакуировали за неправильную парковку 29 автомобилей, было четыре возгорания, по номеру «03» скорую помощь вызывали 716 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU