2019-11-15T06:30:55+03:00
Недвижимость

Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды

Отключений горячей воды в городе не зафиксировали
Ольга КИВА
Поделиться:
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной водыИз-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной водыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня, 15 ноября, без холодной воды остались жильцы дома №109 А, расположенного на улице Запарина. Причина – коммунальная авария, а именно порыв. Отключений горячей воды в городе не зафиксировали.

Как сообщили в городской администрации, на сегодняшний день в краевой столице не работают 84 лифта. За минувшие сутки на городских улицах работали 122 единицы техники, в том числе ночью задействовали 25 машин. На городские улицы высыпали 320,2 тонны песчано-соляной смеси, от снега и наледи очистили 161 остановку общественного транспорта и 86 пешеходных переходов. В ночь с 14 на 15 ноября на дороги высыпали 235,6 тонны песчано-соляной смеси.

Отметим также, что 14 ноября в городе зафиксировали 40 дорожных аварий, эвакуировали за неправильную парковку 29 автомобилей, было четыре возгорания, по номеру «03» скорую помощь вызывали 716 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами