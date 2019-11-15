СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-15T06:58:24+03:00

В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской Фото: администрация Биробиджана

Еще одна площадка для желающих покататься на коньках появится на стадионе «Дружба»

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В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской, 80. Наказ реанимировать каток здесь получила от своих избирателей депутат городской Думы Ольга Зинковская. Местные жители настолько соскучились по катку шаговой доступности, что по первому зову вышли на субботник.

- Горожане привели в порядок коробку. Теперь нужно отремонтировать системы освещения хоккейной коробки и залить лед. Необходимые поручения по этому поводу градоначальник областной столицы уже дал, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Еще один каток обустроят на стадионе «Дружба». Как отметили в мэрии, если местные жители пожелают сделать такие площадки в других городских дворах, в городской администрации готовы помогать. Главное, что требуется от людей – это инициатива.

ИСТОЧНИК KP.RU