2019-11-15T06:58:24+03:00
Общество

В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской

Еще одна площадка для желающих покататься на коньках появится на стадионе «Дружба»
Ольга КИВА
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В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице СоветскойВ Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице СоветскойФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской, 80. Наказ реанимировать каток здесь получила от своих избирателей депутат городской Думы Ольга Зинковская. Местные жители настолько соскучились по катку шаговой доступности, что по первому зову вышли на субботник.

- Горожане привели в порядок коробку. Теперь нужно отремонтировать системы освещения хоккейной коробки и залить лед. Необходимые поручения по этому поводу градоначальник областной столицы уже дал, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Еще один каток обустроят на стадионе «Дружба». Как отметили в мэрии, если местные жители пожелают сделать такие площадки в других городских дворах, в городской администрации готовы помогать. Главное, что требуется от людей – это инициатива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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