2019-11-15T06:26:23+03:00
Общество

Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света

Сильный ветер оборвал кабель в районе улиц Постышева и Пионерской
Ольга КИВА
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Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без светаВечером 14 ноября биробиджанцы остались без светаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Биробиджане вечером, 14 ноября, из-за сильного ветра случился обрыв кабеля уличного освещения. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:18 в районе улиц Постышева и Пионерской. Электричество отсутствует на улицах, расположенных на промежутке от детской больницы до колледжа легкой промышленности.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, аварийный участок сразу обесточили. Работы по восстановлению электроснабжения собираются продолжить сегодня, 15 ноября.

Жителей города просят не поддаваться панике. Пожалуйста, наберитесь терпения, работы по восстановлению продолжаются. Как только неполадка будет устранена, электроснабжение обеспечат в полном объеме.

Ранее в регионе на период 14-15 ноября прогнозировали усиление ветра. Сегодня, 15 ноября, ветер может достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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