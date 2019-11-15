2019-11-15T09:06:51+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины

Происшествие случилось вчера, 14 ноября, на Хумминском шоссе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машиныВ Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машиныФото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае помощь спасателей понадобилась людям, пострадавшим в аварии. По предварительной информации, происшествие случилось на Хумминском шоссе в районе стелы под Комсомольском-на-Амуре. Столкнулись две иномарки Nissan AD и Toyota FunCargo. Первая машина выехала на встречку, в нее врезалась вторая. Удар пришел в бок автомобиля Nissan AD.

- За рулем второй иномарки сидел 40-летний мужчина. Автомобиль от удара вылетел в кювет. Обе машины были серьезно повреждены. Пожилого водителя авто Nissan AD зажало в салоне. Его-то и нужно было вызволить из металлического плена, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Прибывшие на помощь спасатели выполнили свою работу - деблокировали мужчину. К тому моменту он уже потерял сознание. В иномарке находилась его супруга, ее доставили в больницу с подозрением на перелом руки. Люди, ехавшие в машине Toyota FunCargo, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами