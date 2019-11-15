В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-15T09:06:51+03:00

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В Хабаровском крае помощь спасателей понадобилась людям, пострадавшим в аварии. По предварительной информации, происшествие случилось на Хумминском шоссе в районе стелы под Комсомольском-на-Амуре. Столкнулись две иномарки Nissan AD и Toyota FunCargo. Первая машина выехала на встречку, в нее врезалась вторая. Удар пришел в бок автомобиля Nissan AD.

- За рулем второй иномарки сидел 40-летний мужчина. Автомобиль от удара вылетел в кювет. Обе машины были серьезно повреждены. Пожилого водителя авто Nissan AD зажало в салоне. Его-то и нужно было вызволить из металлического плена, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Прибывшие на помощь спасатели выполнили свою работу - деблокировали мужчину. К тому моменту он уже потерял сознание. В иномарке находилась его супруга, ее доставили в больницу с подозрением на перелом руки. Люди, ехавшие в машине Toyota FunCargo, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU