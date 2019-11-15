Комсомольск приводят в порядок после снегопада

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-15T07:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по очистке снега. Сегодня для этих целей задействовали 22 единицы снегоуборочной техники. В том числе ночью работали 11 единиц машин.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в Центральный округ направили 14 спецмашин. С их помощью собираются привести в порядок улицы Аллея труда, Краснофлоткую, Партизанскую, Красноармейскую, Комсомольскую, Летчиков, Осоавиахима, Пионерскую, Орджоникидзе, Дикопольцева, Юбилейную, Гамарника и Химическую. Также в зоне пристального внимания улицы 9-е Января, Володарского, Чапаева, Парижской коммуны, Васянина, Шиханова и проспект Ленина.

Кроме того, на улицах Советская и Ленинградская в Ленинском округе работают восемь единиц. Одновременно вместе с уборкой улиц работники служб благоустройства очищают и посыпают песком пешеходные тротуары, автобусные остановки и перекрестки.

ИСТОЧНИК KP.RU