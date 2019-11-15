2019-11-15T07:47:02+03:00
Общество

Комсомольск приводят в порядок после снегопада

Сегодня, 15 ноября, в уборке города задействовали 22 спецмашины
Ольга КИВА
Поделиться:
Комсомольск приводят в порядок после снегопадаКомсомольск приводят в порядок после снегопадаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по очистке снега. Сегодня для этих целей задействовали 22 единицы снегоуборочной техники. В том числе ночью работали 11 единиц машин.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в Центральный округ направили 14 спецмашин. С их помощью собираются привести в порядок улицы Аллея труда, Краснофлоткую, Партизанскую, Красноармейскую, Комсомольскую, Летчиков, Осоавиахима, Пионерскую, Орджоникидзе, Дикопольцева, Юбилейную, Гамарника и Химическую. Также в зоне пристального внимания улицы 9-е Января, Володарского, Чапаева, Парижской коммуны, Васянина, Шиханова и проспект Ленина.

Кроме того, на улицах Советская и Ленинградская в Ленинском округе работают восемь единиц. Одновременно вместе с уборкой улиц работники служб благоустройства очищают и посыпают песком пешеходные тротуары, автобусные остановки и перекрестки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами