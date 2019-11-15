2019-11-15T09:08:01+03:00
Общество

Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса

Для этого им всего-то нужно было «засветиться» перед объективом фотоловушки
Ольга КИВА
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Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса ФОТО: Заповедник «Бастак»Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса ФОТО: Заповедник «Бастак»
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Заповедник «Бастак» из ЕАО стал участником пятого Национального конкурса «ФОТОЛОВУШКА-2019». Все, что для этого понадобилось – предоставить фотографии и видеоролики, которые сделали с помощью фотоловушек. Специальные устройства специалисты устанавливают в лесу, позже проверяют карту памяти, на которой остались удивительные кадры из жизни животных.

Тигр - Заповедник "Бастак".! другой источник

Как сообщили в заповеднике, теперь их смогут увидеть не только члены жюри, но и любой желающий. Кроме того, зрители смогут проголосовать за понравившиеся изображения и сюжеты. Опрос будет продолжаться до 25 декабря. Оставить свой голос можно будет на сайте конкурса.

Напомним, также в творческом состязании участвуют и представители «Заповедного Приамурья» из Хабаровского края. Фотографии для конкурса собирали с фотоловушек, установленных в заповедниках «Большехехцирский» и «Комсомольский», национальном парке «Анюйский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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