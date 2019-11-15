Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-15T09:08:42+03:00

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В Хабаровском крае женщины, работающие в сельской местности, будут работать по новым правилам. Так, согласно поправкам в Трудовой кодекс Российской Федерации, рабочих часов в неделю должно быть не больше 36, если для работниц не установлена меньшая продолжительность рабочей недели. Размер оплаты труда при этом сохраняется на прежнем уровне.

Как отметили в краевом комитете по труду и занятости населения в Хабаровском крае, женщины, работающие в сельской местности, имеют право раз в месяц брать дополнительный выходной без сохранения заработной платы.

По поводу зарплаты есть еще одно уточнение. Получать ее в повышенном размере женщина может, если ее рабочий день разделен на части. К слову, размер повышения оплаты труда нельзя снижать по сравнению с размером, установленным на день вступления в силу Федерального закона. Нормативный документ вступит в силу 23 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU