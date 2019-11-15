2019-11-15T09:08:42+03:00
Общество

Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день

К тому же женщины могут взять дополнительный выходной
Ольга КИВА
Поделиться:
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий деньСельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий деньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае женщины, работающие в сельской местности, будут работать по новым правилам. Так, согласно поправкам в Трудовой кодекс Российской Федерации, рабочих часов в неделю должно быть не больше 36, если для работниц не установлена меньшая продолжительность рабочей недели. Размер оплаты труда при этом сохраняется на прежнем уровне.

Как отметили в краевом комитете по труду и занятости населения в Хабаровском крае, женщины, работающие в сельской местности, имеют право раз в месяц брать дополнительный выходной без сохранения заработной платы.

По поводу зарплаты есть еще одно уточнение. Получать ее в повышенном размере женщина может, если ее рабочий день разделен на части. К слову, размер повышения оплаты труда нельзя снижать по сравнению с размером, установленным на день вступления в силу Федерального закона. Нормативный документ вступит в силу 23 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами