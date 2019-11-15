2019-11-15T09:29:43+03:00
Общество

Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым

Так в регионе поддержат благотворительную акцию в поддержку Всемирного дня недоношенных детей
Ольга КИВА
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Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовымЗдание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовымФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край присоединился к акции, организованной в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. К слову, участвовать в ней изъявили желание в общей сложности 30 российских регионов. Представители власти в крае решили, что 17 ноября по такому случаю здания правительства края и городской администрации будут подсвечены фиолетовым светом.

- Отметим, что фиолетовый - официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

В преддверии Всемирного дня недоношенных детей в перинатальном центре устроят ежегодное мероприятие «Маленькое чудо». Оно состоится 16 ноября в 11:00 в актовом зале административного корпуса. Среди участников также будут дети, рожденные в перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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