СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-15T09:29:43+03:00

Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым Фото: Правительство Хабаровского края

Так в регионе поддержат благотворительную акцию в поддержку Всемирного дня недоношенных детей

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Хабаровский край присоединился к акции, организованной в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. К слову, участвовать в ней изъявили желание в общей сложности 30 российских регионов. Представители власти в крае решили, что 17 ноября по такому случаю здания правительства края и городской администрации будут подсвечены фиолетовым светом.

- Отметим, что фиолетовый - официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

В преддверии Всемирного дня недоношенных детей в перинатальном центре устроят ежегодное мероприятие «Маленькое чудо». Оно состоится 16 ноября в 11:00 в актовом зале административного корпуса. Среди участников также будут дети, рожденные в перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU