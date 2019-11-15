В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-15T10:53:37+03:00

Нарушители наследили еще в 2017 году, причинив тем самым ущерб на 25 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае с нефтегазовой компании удалось взыскать причиненный водным биологическим ресурсам ущерб. По предварительной информации, организация в 2017 году допустила разлив нефтепродуктов. Утечка случилась на нефтепроводе «Оха-Комсомольск-на-Амуре». Как результат, пострадало озеро Голое, расположенное в Комсомольском районе.

- Позже оставалось констатировать, что из-за попадания нефтепродуктов в воду погибли обитатели озера, также была уничтожена кормовая база. Причиненный ущерб оценили в 25 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Разбирательства по данному инциденту закончились в суде. Природоохранный прокурор подал иск о взыскании с предприятия указанной суммы ущерба. Служители Фемиды встали на сторону заявителя. Решение суда вступило в законную силу. Ответчик ужеполностью возместил причиненный ущерб, перечислив деньги в бюджет администрации Комсомольского района.

Последствия разлива нефтепродуктов ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU