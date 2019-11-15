2019-11-15T10:53:37+03:00
Общество

В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов

Нарушители наследили еще в 2017 году, причинив тем самым ущерб на 25 миллионов рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратураВ Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае с нефтегазовой компании удалось взыскать причиненный водным биологическим ресурсам ущерб. По предварительной информации, организация в 2017 году допустила разлив нефтепродуктов. Утечка случилась на нефтепроводе «Оха-Комсомольск-на-Амуре». Как результат, пострадало озеро Голое, расположенное в Комсомольском районе.

- Позже оставалось констатировать, что из-за попадания нефтепродуктов в воду погибли обитатели озера, также была уничтожена кормовая база. Причиненный ущерб оценили в 25 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Разбирательства по данному инциденту закончились в суде. Природоохранный прокурор подал иск о взыскании с предприятия указанной суммы ущерба. Служители Фемиды встали на сторону заявителя. Решение суда вступило в законную силу. Ответчик ужеполностью возместил причиненный ущерб, перечислив деньги в бюджет администрации Комсомольского района.

Последствия разлива нефтепродуктов ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами