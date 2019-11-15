СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-15T11:49:24+03:00

В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре утвердили перечень улиц, на которых отремонтируют дороги в 2020 году. В планах привести в порядок 18 объектов, полный список которых опубликован на сайте городской администрации.

Как отметили в мэрии города Юности, работы будут выполнять в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Комсомольск-на-Амуре присоединился к нему в 2019 году. По факту уже отремонтировали 21 улицу, потратив на это в общей сложности 500 миллионов рублей.

В рамках предстоящих работ собираются демонтировано старое асфальтовое покрытие, уложить новое. Также в планах полностью заменить бордюры, частично отремонтировать тротуары, нанести новую разметку, установить дорожные знаки. Кроме того, на проспекте Мира установят систему видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU