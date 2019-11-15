2019-11-15T11:49:24+03:00
Общество

В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в КомсомольскеВ 2020 году приведут в порядок 18 улиц в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре утвердили перечень улиц, на которых отремонтируют дороги в 2020 году. В планах привести в порядок 18 объектов, полный список которых опубликован на сайте городской администрации.

Как отметили в мэрии города Юности, работы будут выполнять в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Комсомольск-на-Амуре присоединился к нему в 2019 году. По факту уже отремонтировали 21 улицу, потратив на это в общей сложности 500 миллионов рублей.

В рамках предстоящих работ собираются демонтировано старое асфальтовое покрытие, уложить новое. Также в планах полностью заменить бордюры, частично отремонтировать тротуары, нанести новую разметку, установить дорожные знаки. Кроме того, на проспекте Мира установят систему видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами