2019-11-15T12:05:20+03:00
Звезды

Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве

Коллектив молодежного театра «Начало» стал лауреатом национального фестиваля-конкурса
Ольга КИВА
Поделиться:
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяАртисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Москве прошел фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Среди участников также были артисты из Хабаровска. Они достойно представили свой регион и в целом Дальний Восток на этом творческом состязании.

- В фестивале участвовал коллектив народного молодежного театра «Начало» МБУК Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис». По итогу фестиваля хабаровчане стали лауреатами, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Во время конкурса у участников была прекрасная возможность получить новые знания в практических лабораториях, посетить лекции и мастер-классы. Также для них организовали встречи с выдающимися актерами, режиссерами и знатоками театрального искусства.

Напомним, в Хабаровском крае, в рамках Года театра 25 ноября в краевом музыкальной театре организуют фестиваль актерской песни имени Влада Павленко «Театральный Орфей». Итоги Года театра подведут 12 и 13 декабря в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами