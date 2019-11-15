Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В Москве прошел фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Среди участников также были артисты из Хабаровска. Они достойно представили свой регион и в целом Дальний Восток на этом творческом состязании.
- В фестивале участвовал коллектив народного молодежного театра «Начало» МБУК Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис». По итогу фестиваля хабаровчане стали лауреатами, - рассказали в краевом министерстве культуры.
Во время конкурса у участников была прекрасная возможность получить новые знания в практических лабораториях, посетить лекции и мастер-классы. Также для них организовали встречи с выдающимися актерами, режиссерами и знатоками театрального искусства.
Напомним, в Хабаровском крае, в рамках Года театра 25 ноября в краевом музыкальной театре организуют фестиваль актерской песни имени Влада Павленко «Театральный Орфей». Итоги Года театра подведут 12 и 13 декабря в Комсомольске-на-Амуре.
ИСТОЧНИК KP.RU