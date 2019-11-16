Хабаровский край прославился гелем из ламинарии на всю Россию
Хабаровский край буквально прославился на всю Россию благодаря гелю из ламинарии. Продукцию произвели на территории региона, позже его представил на конкурс «Сто лучших товаров России». Это мероприятие проводят ежегодно с целью поддержать и поощрить лучших российских товаропроизводителей.
- В этом году от Хабаровского края и Еврейской автономии заявили на конкурс 11 предприятий. Победителем в номинации «Золотая сотня» стал сельскохозяйственный кооператив «Простор». Награду организации вручили за тот самый гель из ламинарии, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства.
Отметим, что в данном продукте содержится йод, хром, магний, железо и другие микроэлементы. Его используют в диетическом питании. Сам гель производят в поселке Лососина.
В номинации «Продовольственные товары» дипломантом стала компания «Джей Джи Си Эвергрин» за томаты свежие защищенного грунта. Аналогичную награду в номинации «Промышленные товары» получила компания «Тори» за изготовление трикотажных изделий. В номинации «Услуги населению» была отмечена компания по техническому обслуживанию автомобилей «Ламарк-Центр».
ИСТОЧНИК KP.RU