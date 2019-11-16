2019-11-16T04:22:41+03:00
Общество

Хабаровский край прославился гелем из ламинарии на всю Россию

Продукция попала в сотню лучших товаров в стране
Ольга КИВА
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Хабаровский край прославился гелем из ламинарии на всю Россию ФОТО: Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского краяХабаровский край прославился гелем из ламинарии на всю Россию ФОТО: Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
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Хабаровский край буквально прославился на всю Россию благодаря гелю из ламинарии. Продукцию произвели на территории региона, позже его представил на конкурс «Сто лучших товаров России». Это мероприятие проводят ежегодно с целью поддержать и поощрить лучших российских товаропроизводителей.

- В этом году от Хабаровского края и Еврейской автономии заявили на конкурс 11 предприятий. Победителем в номинации «Золотая сотня» стал сельскохозяйственный кооператив «Простор». Награду организации вручили за тот самый гель из ламинарии, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что в данном продукте содержится йод, хром, магний, железо и другие микроэлементы. Его используют в диетическом питании. Сам гель производят в поселке Лососина.

В номинации «Продовольственные товары» дипломантом стала компания «Джей Джи Си Эвергрин» за томаты свежие защищенного грунта. Аналогичную награду в номинации «Промышленные товары» получила компания «Тори» за изготовление трикотажных изделий. В номинации «Услуги населению» была отмечена компания по техническому обслуживанию автомобилей «Ламарк-Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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