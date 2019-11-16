СЕГОДНЯ 02:44 2019-11-16T02:44:38+03:00

Погода в Хабаровске на 16 ноября 2019 года: днем до -16, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

Парадокс - на севере региона будет теплее всего в этот ненастный день

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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -13-15.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -12-16.

В Бикине преимущественно без осадков. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Ночью -8-12. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -11-12. Днем -10-11.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -11-12. Днем -16-13.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -17-21.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -12-14.

В Охотске небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-восточный 17-22 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем 0-1.

ИСТОЧНИК KP.RU