«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Биробиджане с 15 ноября в штатном режиме наконец-то заработал кинотеатр «Родина». Зрителей приглашают посетить не только «черный», но и «красный» залы.
- Чтобы горожане могли провести здесь время с удовольствие, специалистам пришлось работать ударными темпами. Так, за время ремонта смонтировали звукопоглащающие панели, провели косметический ремонт в залах и холле кинотеатра, - говорит мэр Биробиджана Александр Головатый.
Сегодня, 15 ноября, кинозрители смогут посмотреть на такие ленты, как «Стражи Арктики», «Ангелы Чарли» и «Ford против Ferrari».
Напомним, что пауза в работе кинотеатра была вынужденной. Ее взяли еще 12 сентября. Нужно было время, чтобы доставить и установить оборудование. За время возвращения городской киноплощадки в муниципальную собственность купили новое оборудование, кресла в «красный зал», кассовое оборудование, охранную сигнализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU