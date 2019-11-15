СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-15T11:32:49+03:00

«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Теперь кино можно смотреть и в «черном», и в «красном» залах

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане с 15 ноября в штатном режиме наконец-то заработал кинотеатр «Родина». Зрителей приглашают посетить не только «черный», но и «красный» залы.

- Чтобы горожане могли провести здесь время с удовольствие, специалистам пришлось работать ударными темпами. Так, за время ремонта смонтировали звукопоглащающие панели, провели косметический ремонт в залах и холле кинотеатра, - говорит мэр Биробиджана Александр Головатый.

Сегодня, 15 ноября, кинозрители смогут посмотреть на такие ленты, как «Стражи Арктики», «Ангелы Чарли» и «Ford против Ferrari».

Напомним, что пауза в работе кинотеатра была вынужденной. Ее взяли еще 12 сентября. Нужно было время, чтобы доставить и установить оборудование. За время возвращения городской киноплощадки в муниципальную собственность купили новое оборудование, кресла в «красный зал», кассовое оборудование, охранную сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU