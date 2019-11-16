В Хабаровске укладывают «холодный асфальт»

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-16T07:17:55+03:00

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В Хабаровске, несмотря на зимнюю погоду, продолжается ремонт Чернореченского шоссе и проспекта 60-летия Октября. Как объяснили в пресс-службе администрации Хабаровска, это стало возможным благодаря технологии «холодный асфальт».

- Холодный асфальт – это временная мера, которая позволяет решить две задачи. Во-первых, мы сохраняем дорожное полотно, устранив яму в данный момент, во-вторых, предотвращаем сильное разрушение дорог весной во время распутицы. Сейчас, залатав трещины и рытвины, мы обеспечиваем безопасность движения автотранспорта, - рассказал Александр Васильев, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Холодный асфальтобетон производят на одном из хабаровских предприятий. Его фасуют по пакетам и запечатывает в вакууме – воздух вреден для смеси. Пакеты привозят на участок, где идет ямочный ремонт. Чтобы поставить одну заплатку, бригаде требуется около пятнадцати минут.

Как отметили в управлении благоустройства, снегопад, обрушившийся на Хабаровск 13 ноября, лишь на время остановил ямочный ремонт. После очистки запланированных под восстановление дорог специалисты приступят к заделке ям с применением «холодного асфальта».

ИСТОЧНИК KP.RU