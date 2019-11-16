2019-11-16T07:17:55+03:00
Общество

В Хабаровске укладывают «холодный асфальт»

Технология позволяет проводить ямочный ремонт при минусовых температурах
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Снегопад закончится и ремонт дорог продолжитсяСнегопад закончится и ремонт дорог продолжитсяФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске, несмотря на зимнюю погоду, продолжается ремонт Чернореченского шоссе и проспекта 60-летия Октября. Как объяснили в пресс-службе администрации Хабаровска, это стало возможным благодаря технологии «холодный асфальт».

- Холодный асфальт – это временная мера, которая позволяет решить две задачи. Во-первых, мы сохраняем дорожное полотно, устранив яму в данный момент, во-вторых, предотвращаем сильное разрушение дорог весной во время распутицы. Сейчас, залатав трещины и рытвины, мы обеспечиваем безопасность движения автотранспорта, - рассказал Александр Васильев, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Холодный асфальтобетон производят на одном из хабаровских предприятий. Его фасуют по пакетам и запечатывает в вакууме – воздух вреден для смеси. Пакеты привозят на участок, где идет ямочный ремонт. Чтобы поставить одну заплатку, бригаде требуется около пятнадцати минут.

Как отметили в управлении благоустройства, снегопад, обрушившийся на Хабаровск 13 ноября, лишь на время остановил ямочный ремонт. После очистки запланированных под восстановление дорог специалисты приступят к заделке ям с применением «холодного асфальта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассу Селихино – Николаевск-на-Амуре открыли для движения
Хабаровский край прославился гелем из ламинарии на всю Россию
Погода в Хабаровске на 16 ноября 2019 года: днем до -16, без осадков
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане
В Хабаровском крае грязное озеро Голое очистили от нефтепродуктов
Здание правительства Хабаровского края на один день станет фиолетовым
Сельчанкам в Хабаровском крае сократили рабочий день
Дикие звери из заповедника в ЕАО стали звездами национального конкурса
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Комсомольск приводят в порядок после снегопада
В Хабаровском крае спасатели помогли достать пострадавшего в аварии из разбитой машины
В Биробиджане впервые за три года зальют каток на улице Советской
Из-за коммунальной аварии в доме на улице Запарина в Хабаровске нет холодной воды
Хабаровский край получил еще 56 миллионов рублей на выплаты подтопленцам
В Комсомольске разыскивают денежного вора
Вечером 14 ноября биробиджанцы остались без света
Хабаровчане пополнили городскую казну на миллиарды рублей
Дольщикам сгоревшей новостройки в Хабаровске застройщик пообещал вернуть деньги
Движение автобусов ограничили на дороге «Советская Гавань - Ванино - Монгохто»
В Хабаровском крае готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ
Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году
Погода в Хабаровске на 15 ноября 2019 года: днем до -15, без осадков
Власти Еврейской автономии пообещали вернуть лекарства обделенным льготникам
В Хабаровском крае бизнесмены азартно заработали проблемы вместе с деньгами