Почти три миллиарда рублей потратят в Хабаровском крае на поддержку семей с детьми

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-16T08:48:39+03:00

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В Хабаровском крае продолжают улучшать демографическую ситуацию. Одна из основных мер – финансовая поддержка семей с детьми. В 2020 году на эти цели планируется потратить не менее 2,9 млрд рублей, большая часть средств поступит из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, 1,6 млрд рублей пойдут на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка. Сейчас размер такой выплаты составляет 14 150 рублей.

За рождение первенцев, начиная с 2019 года, родители вправе получить единовременную выплату. В следующем году пособие будет проиндексировано, его размер составит 30 302 рубля. Также семьи с первыми детьми поддержат ежемесячной выплатой, ее размер вырастет и составит 15 181 рубль. Кроме того, увеличится период, на протяжении которого можно получать выплату: до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. В крае с начала года пособие за первого ребенка получают 3339 семей.

Часть средств будет направлена на региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка. В этом году сумма маткапитала составила почти 136 тысяч рублей. Сертификаты были выданы 2819 семьям.

Оформить положенные семье выплаты можно в центрах соцподдержки по месту жительства и МФЦ, дистанционно – через сайт «Услуги27». Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону горячей линии (4212) 32-64-93. Линия действует в рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU