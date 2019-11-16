В Хабаровске возможно появится пятидесятиметровый бассейн

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-16T12:30:33+03:00

Место под масштабную стройку было выбрано в Индустриальном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Вопрос решается на уровне федеральных структур, окончательное решение будет принято в следующем году

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В конце этой недели в Хабаровске побывал начальник Главного управления по проектированию и строительству объектов федеральной собственности «Дирекция строящихся объектов» Министерства спорта РФ Геннадий Федюшин. С мэром Хабаровска он обсудил вопрос возведения большого пятидесятиметрового бассейна. Будет он или нет – пока сказать сложно. Городские власти считают, что такой объект нужен городу. Последнее слово – за Минспортом РФ и другими федеральными структурами.

После этого стороны перешли к главной цели визита - обсудили реализацию масштабного инвестпроекта по возведению Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки.

- В рамках федеральной целевой программы на этот проект выделено три с половиной миллиарда рублей, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. – Уже скоро мы получим пять мощнейших спортивных объектов. Безусловно, центр подготовки может стать базой для подготовки спортсменов к Олимпиадам, проводящимся в Азии.

В свою очередь, считают в городе, центр положительно повлияет на развитие спортивной инфраструктуры.

Напомним, Дальневосточный учебно-спортивный центр начали строить в 2017 году в Индустриальном районе города. Первый этап строительства включает возведение на территории почти в 12 гектаров общежитий гостиничного типа, учебно-лабораторного корпуса, открытого легкоатлетического ядра с трибуной на 500 мест. Вторым этапом возведут крытый ледовый каток, универсальные спортивные залы и легкоатлетический манеж.

ИСТОЧНИК KP.RU