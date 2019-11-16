Жителям Комсомольска-на-Амуре предлагают решить, каким быть парку Судостроителей
Мэрия Комсомольска-на-Амуре продолжает интернет-голосование по выбору вариантов ремонта фонтана и пешеходной аллеи парка Судостроителей. У горожан есть время до 30 ноября, чтобы решить, каким они хотят видеть один из главных городских парков.
Вариантов, в принципе, немного, точнее, по два. Так, пешеходные аллеи предполагается обустроить в двух версиях: полностью из брусчатки или с обустройством велодорожки из асфальтобетона, по которой можно будет кататься как велосипедистам, так и скейтерам, роллерам.
Также предлагается два варианта восстановления чаши паркового фонтана: или реконструировать исторического «Мальчика с рыбой», или построить современный фонтанный комплекс.
Голосование доступно по ссылке на официальном сайте администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU