В Хабаровске рецидивист ограбил и избил припозднившегося горожанина

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-16T11:55:41+03:00

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Житель Хабаровска стал жертвой грабителей, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Возвращаясь домой из увеселительного заведения, потерпевший остановил случайный автомобиль. В салоне были два молодых человека, которые охотно согласились подвезти его.

По пути хабаровчанина разморило от тепла, он задремал. Один из попутчиков воспользовался этим и вытащил у пассажира тринадцать тысяч рублей и мобильный телефон. В этот момент гражданин проснулся. Злоумышленник перешел к более активным действиям: избил потерпевшего и выкинул из автомобиля.

Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался двадцатидевятилетний безработный гражданин. Выяснилось, что у него уже есть судимость за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Квартиру рецидивиста обыскали, телефон нашли, а вот украденные деньги он уже потратил. Впрочем, в ближайшие несколько лет злоумышленник сможет обходиться и без денег: ему грозит до семи лет колонии, где он будет находиться на гособеспечении. До избрания судом меры пресечения подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU