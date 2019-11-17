Погода в Хабаровске на 17 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -3-5.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -5-7.
В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -3-5.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 20-25 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -1-3.
В Комсомольске-на-Амуре слабый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -7-9.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -12-14.
В Николаевске-на-Амуре сильный снег, метель. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.
В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -4-6.
ИСТОЧНИК KP.RU