2019-11-17T02:28:29+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков

В регионе немного потеплеет, но зимнее настроение сохранится
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 17 ноября 2019 года: днем до -7, без осадковПогода в Хабаровске на 17 ноября 2019 года: днем до -7, без осадковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -3-5.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -5-7.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 20-25 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре слабый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -7-9.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -12-14.

В Николаевске-на-Амуре сильный снег, метель. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -4-6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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