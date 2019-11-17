2019-11-17T04:00:11+03:00
Общество

С полсотни посетителей кинотеатра в Хабаровске оказались в опасности

Возгорание случилось в одном из торговых центров города
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
С полсотни посетителей кинотеатра в Хабаровске оказались в опасностиС полсотни посетителей кинотеатра в Хабаровске оказались в опасностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске в минувшие сутки, 16 ноября, пожарные экстренно отправились в Индустриальный район. В торговом центре «Южный парк» случилось возгорание. По предварительной информации, в непосредственной опасности оказались посетители кинотеатра.

- Во время разведки установили, что произошло замыкание подсветки. Однако последующего горения не случилось. Тем не менее, персонал оперативно вывел из помещения 50 человек до прибытия пожарных. Пострадавших в этом происшествии нет, - прокомментировали в пресс -службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожарные проверили помещения, убедились, что посетителям ничего не угрожает и отправились в пожарно-спасательную часть.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101». Убедительная просьба, пожалуйста соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте бдительны, берегите своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петроглифы Сикачи-Аляна в Хабаровском крае украсят выставку в Москве
Погода в Хабаровске на 17 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков
В Хабаровске возможно появится пятидесятиметровый бассейн
В Хабаровске рецидивист ограбил и избил припозднившегося горожанина
Жителям Комсомольска-на-Амуре предлагают решить, каким быть парку Судостроителей
Почти три миллиарда рублей потратят в Хабаровском крае на поддержку семей с детьми
В Хабаровске укладывают «холодный асфальт»
Трассу Селихино – Николаевск-на-Амуре открыли для движения
Хабаровский край прославился гелем из ламинарии на всю Россию
Погода в Хабаровске на 16 ноября 2019 года: днем до -16, без осадков
Артисты из Хабаровска достойно представили Дальний Восток в Москве
В 2020 году приведут в порядок 18 улиц в Комсомольске
«Родина» распахнула все двери для зрителей в Биробиджане