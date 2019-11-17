С полсотни посетителей кинотеатра в Хабаровске оказались в опасности

СЕГОДНЯ 04:00 2019-11-17T04:00:11+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 ноября, пожарные экстренно отправились в Индустриальный район. В торговом центре «Южный парк» случилось возгорание. По предварительной информации, в непосредственной опасности оказались посетители кинотеатра.

- Во время разведки установили, что произошло замыкание подсветки. Однако последующего горения не случилось. Тем не менее, персонал оперативно вывел из помещения 50 человек до прибытия пожарных. Пострадавших в этом происшествии нет, - прокомментировали в пресс -службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожарные проверили помещения, убедились, что посетителям ничего не угрожает и отправились в пожарно-спасательную часть.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101». Убедительная просьба, пожалуйста соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте бдительны, берегите своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU