2019-11-17T08:33:00+03:00
Происшествия

В аварии на трассе «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» чудом выжили три человека

После лобового столкновения иномарок один из пострадавших в тяжелом состоянии
Александр ШТААЛЬ
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В аварии на трассе «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» чудом выжили три человекаВ аварии на трассе «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» чудом выжили три человекаФото: ДВРПСО МЧС России
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На трассе «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» в минувшие сутки, 16 ноября, произошла жуткая авария. Две иномарки столкнулись, что называется, лоб в лоб. По предварительной информации, среди неблагоприятных факторов при этом были снег, накат и гололед.

- Происшествие случилось в районе села Пивань. Столкнулись машины Toyota Caldina и Toyota Corona Exiv. Пострадали три человека – водители и пассажир. Они оказались зажаты в машинах. Чтобы вызволить из металлического плена вызвали спасателей. На месте аварии также работали пожарные и две бригады «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Предварительно известно, что автомобиль Toyota Caldina двигался в сторону Комсомольска-на-Амуре. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время ехала машина Toyota Corona Exiv. После спасения пострадавших, состояние одного из них оценили, как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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