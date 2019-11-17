В аварии на трассе «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» чудом выжили три человека
На трассе «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» в минувшие сутки, 16 ноября, произошла жуткая авария. Две иномарки столкнулись, что называется, лоб в лоб. По предварительной информации, среди неблагоприятных факторов при этом были снег, накат и гололед.
- Происшествие случилось в районе села Пивань. Столкнулись машины Toyota Caldina и Toyota Corona Exiv. Пострадали три человека – водители и пассажир. Они оказались зажаты в машинах. Чтобы вызволить из металлического плена вызвали спасателей. На месте аварии также работали пожарные и две бригады «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.
Предварительно известно, что автомобиль Toyota Caldina двигался в сторону Комсомольска-на-Амуре. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время ехала машина Toyota Corona Exiv. После спасения пострадавших, состояние одного из них оценили, как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU