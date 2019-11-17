2019-11-17T09:55:14+03:00
Общество

Лесопромышленники в Хабаровском крае остановили работу из-за иностранца

В компании незаконно использовали труд гражданина Узбекистана
Александр ШТААЛЬ
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Лесопромышленники в Хабаровском крае остановили работу из-за иностранцаЛесопромышленники в Хабаровском крае остановили работу из-за иностранцаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Лесопромышленная компания в Хабаровском крае оказалась в зоне пристального внимания правоохранителей. В организации незаконно использовали труд гражданина Узбекистана. Иностранец работал там в качестве разнорабочего.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, данный инцидент стал поводом для судебного разбирательства. В качестве наказания служители Фемиды определили нарушителям административное приостановление деятельности лесопромышленной компании. Ограничение будет действовать в течение 30 суток.

Позже в организацию пришли судебные приставы с целью привести решение суда в действие. На месте они выполнили необходимые действия по исполнению постановления суда, о чем составили соответствующий акт. При этом представители организации могут обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания. Но этой возможностью они смогут воспользоваться только в том случае, если причина административного разбирательства будет устранена раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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