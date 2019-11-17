2019-11-17T11:32:31+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего в августе Андрея Бобровского

Мужчина исчез в селе Черный мыс Комсомольского района
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего в августе Андрея Бобровского ФОТО: ПСО «Лига Спас»В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего в августе Андрея Бобровского ФОТО: ПСО «Лига Спас»
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В Хабаровском крае продолжаются поиски Андрея Бобровского. Мужчине 41 год. По предварительной информации, он исчез 27 августа 2019 года в селе Черный Мыс Комсомольского района. Об этом сообщили в ПСО «Лига Спас».

Из примет – рост 172 сантиметра, светло- русые волосы, телосложение среднее, глаза зеленого цвета. Те, кто последними видели его, сообщили, что одет он был в синие джинсы, черные кроссовки. Также на нем была коричневая куртка, носил собой коричневый рюкзак.

Мужчина исчез 27 августа 2019 года в селе Черный Мыс Комсомольского района ФОТО: ПСО «Лига Спас»

Мужчина исчез 27 августа 2019 года в селе Черный Мыс Комсомольского района ФОТО: ПСО «Лига Спас»

Если вы знаете что-нибудь о местоположении мужчины или есть предположении, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-914-190-12-17 или 8-999-082-19-90. Также информацию принимают по номеру «112».

Не оставайтесь с стороне от чужой беды. Помните, любая информация оказаться очень полезной в поисках Андрея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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