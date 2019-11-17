Из задымленной шахты в Хабаровском крае эвакуировались 37 человек

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-17T12:20:33+03:00

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Утром 17 ноября в Верхнебуреинский район экстренно отправилась группа горных спасателей. Причина такой оперативности задымление в шахте «Северная». По предварительной информации, происшествие случилось на объекте, расположенном в поселке Чегдомын.

- Горный диспетчер шахты сообщил, что в конвейерном штреке произошло задымление. К месту происшествия отправились два отделения Ургальского военизированного горноспасательного взвода «ВГСО Дальнего Востока». Всего в работе задействовали 11 человек и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На момент происшествия в шахте находились 37 человек. К моменту, когда спасатели прибыли, все работники уже покинули опасную зону, вышли на поверхность. Пострадавших нет. Специалисты осмотрели выработки. По итогу проверки возгорания не обнаружили. Пока официальной версией случившегося назвали замыкание электропроводки. На данный момент предприятие продолжает работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU