Подростка в Хабаровском крае вовремя успели увести с опасного моста

СЕГОДНЯ 02:51 2019-11-18T02:51:15+03:00

Парень проспал свою станцию, когда ехал на поезде, потом решил вернуться по железной дороге через мост

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В Хабаровском крае подросток пытался пройти через охраняемый железнодорожный мост на реке Горин. Паренек то ли не знал, то ли не понял, где очутился. Его пришлось буквально спасать.

- На место происшествия приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Они расспросили мальчика, что он делает на потенциально опасном объекте. Тот рассказал, что ехал на поезде к родственникам, но заснул и пропустил свою остановку. Вернуться на нужную станцию он решил пешком, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Несовершеннолетнему объяснили, что железная дорога – это место повышенной опасности. Это значит, что на железнодорожных объектах нельзя переходить пути в неположенном месте, идти по ним. Запрещено проникать в железнодорожные тоннели, не оборудованные дорожками для пешеходов.

Родителей убедительно просят рассказывать своим детям о том, что нельзя гулять по железнодорожным путям. Мамы и папы, пожалуйста, берегите своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU