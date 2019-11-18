Еврейскую автономию завалит осадкам во время очередного циклона

СЕГОДНЯ 03:10 2019-11-18T04:43:07+03:00

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В Еврейской автономии ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, уже сегодня, 18 ноября, выпадут обильные осадки в виде снега, возможно, местами будет самая настоящая метель. Не исключена вероятность образования гололеда. Порывы ветра могут достигать 16-21 метра в секунду.

- Автолюбителей области убедительно просят по возможности ограничить поездки на дальние расстояния. Обращаем внимание, что в целях безопасности на колесах автомобилей должна быть зимняя резина. В условиях похолодания летняя резина становится жесткой, сцепление с дорогой ухудшается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пешеходов также призывают сохранять бдительность во время нахождения на улице. Чтобы быть более заметными для водителей в темное время суток, рекомендуют использовать световозвращающие элементы в одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU