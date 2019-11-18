2019-11-18T04:42:26+03:00
Общество

В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фонда

Всего в 2019 году зафиксировали 497 «огненных» происшествий
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фондаВ Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фондаФото: Николай ХИЖНЯК
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В Хабаровском крае официально закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Такое решение приняли в связи с выпадением осадков и установлением отрицательных температур. Напомним, особый противопожарный режим действовал на территории 14 муниципальных районов края.

Как сообщили в краевом управлении лесами, в 2019 году зафиксировали 497 лесных пожаров. Пламя в общей сложности успело разгуляться на территориях площадью 319,1 тысячи гектаров.

Отметим также, что в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности лесные инспекторы провели две тысячи 809 патрульных мероприятий. По результатам рейдов выявили 369 нарушений, составили 234 административных протокола, оштрафовали нарушителей на сумму почти в шесть миллионов рублей, из которых уже взыскали больше двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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