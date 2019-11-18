2019-11-18T03:48:16+03:00
Общество

В Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктант

Мероприятие стартует 3 декабря
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктантВ Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктантФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае собираются провести правовой, или как его иначе называют, юридический диктант. Это мероприятие пройдет с 3 по 10 декабря. К участию приглашают жителей региона старше 14 лет.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты Хабаровского края, сначала участники выполнят задания в режиме онлайн на официальном портале диктанта. Этот этап будет проходить в период с 3 по 10 декабря, Также 6 декабря в 12:00 предстоит очное написание диктанта.

Это мероприятие проводят с целью оценить уровень правовой грамотности населения. Также с помощью диктанта надеются повысить мотивацию населения края в изучении права, а также получить объективную информацию об уровне правовой грамотности населения России. По итогам масштабной проверки собираются выработать предложения по совершенствованию образовательных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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