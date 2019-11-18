2019-11-18T04:48:16+03:00
Происшествия

У спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублей

В квартиру похититель зашел через незапертую дверь
Александр ШТААЛЬ
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У спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублейУ спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанка проснулась утром в своей квартире и пришла в недоумение. За ночь из квартиры пропали два гаджета общей стоимость в 120 тысяч рублей. Женщина не до конца поняла, что случилось, и обратилась в полицию.

- Женщина рассказала, что накануне у нее гостила подруга. Когда приятельница ушла, потерпевшая забыла закрыть на замок входную дверь. Ночью некто воспользовался этим обстоятельством и проник в помещение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По итогу расследования задержали 27-летнего подозреваемого. Ранее фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи. Похищенные мобильные телефоны задержанный успел продать на городском рынке, а деньги потратил на личные нужды. Сейчас в отношении него расследуют уголовное дело по статье «Кража». Сам фигурант находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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