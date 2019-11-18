2019-11-18T04:44:01+03:00
Общество

В Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новые

Речь идет о поездах, курсирующих в направлении Комсомольска-на-Амуре
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новыеВ Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новыеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжается работа по обновлению пассажирского подвижного состава. В частности это касается вагонов, в которых люди ездят в направлении Комсомольска-на-Амуре. До конца 2020 года собираются заменить 46 выбывающих по сроку службы транспортных средств. К слову, в 2018 году удалось выпустить на линию 16 новых вагонов.

Как уточнили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, обновление парка в поездах, следующих сообщениями «Владивосток – Советская Гавань» и «Тында – Комсомольск» поможет сохранить транспортную доступность в районах края. Речь идет о населенных пунктах, для которых железнодорожное сообщение - это безальтернативный способ передвижения.

Отметим также, что на Дальневосточной железной дороге обновляют пригородный подвижной состав. В регионе уже курсируют восемь новых электропоездов. Напомним, с августа 2019 года льготники могут оплатить проезд социальной транспортной картой. Услуга действует в пригородных поездах, следующих из Хабаровска в восточном направлении до станций «Вяземская» и «Кругликово», в западном направлении до станций «Волочаевка» и «Николаевка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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