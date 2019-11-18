СЕГОДНЯ 04:56 2019-11-18T06:13:47+03:00

В Хабаровске красный свет не остановил водителя от неверного действия Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В минувшие сутки, 17 ноября, в Хабаровске в аварии пострадал водитель. По предварительной информации, машина Honda Civic врезалась в Nissan AD на перекрестке улиц Большая и Вяземская.

- Пока основной версией случившегося называют ошибку, которую допустил водитель первой машины. Он проехал указанный перекресток на красный свет. После столкновения машин автомобиль Honda Civic Ferio продолжил бесконтрольное движение и врезался в Toyota Camry, которая двигалась во встречном направлении, - прокомментировали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. - В результате дорожного происшествия пострадал водитель автомобиля Toyota Camry.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU