Хабаровская бильярдистка взяла «бронзу» на первенстве мира
Хабаровская бильярдистка стала участницей Первенства мира, которое прошло в Минске. Юлия Пурдышова взяла «бронзу». Ее результат стал лучшим среди девушек за всю историю бильярдного спорта в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.
Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, среди участников были 56 спортсменов из Беларуси, Украины, России, Литвы, Казахстана, Грузии и Латвии. Хабаровчанка вошла в состав российской сборной, когда заняла третье место на международном турнире «Маленький принц» в Москве.
Отметим, что победа Юлии – это высокая награда не только для ее тренера, но и для всего Дальнего Востока. Среди девушек-бильярдисток пока еще никто такой результат не показывал. Кроме того, хабаровчанка была одной из самых юных участниц первенства. Она провела шесть встреч и дошла до полуфинала, где уступила будущей серебряной призерке Алине Зябировой из Сургута.
ИСТОЧНИК KP.RU