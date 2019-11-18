В Хабаровском крае подбирают кадры в региональный проектный институт

СЕГОДНЯ 05:51 2019-11-18T06:11:54+03:00

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В Хабаровском крае собираются создать региональный проектно-строительный институт. Предполагается, что его основной задачей будет подготовка качественной проектной документации для краевых строек. На сегодняшний день создание этого учреждения находится в состоянии подбора кадров.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сегодня сроки строительства по ряду крупных объектов затягиваются из-за некачественной проектной документации. В результате приходится тратить бюджетные средства на перепроектирование. Сотрудники новой структуры будут нести ответственность за возможные ошибки в проектировании. Предполагается, что в штате учреждения будут работать около 120 специалистов.

На сегодняшний день рассматривают кандидатуры для работы в создаваемом учреждении. В частности интересуют соискатели по таким специальностям, как «Архитектура», «Промышленное и гражданское строительство», «Бухгалтерский учет и аудит», «Компьютерные и информационные науки», «Градостроительство», «Техника и технологии строительства», «Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование». Заявки от соискателей принимают на электронную почту mstr@adm.khv.ru. Более подробная информация по телефону 75-40-56.

ИСТОЧНИК KP.RU