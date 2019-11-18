2019-11-18T06:25:58+03:00
Происшествия

В Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина

Мужчина успел повредить два авто и вырвал у женщины сумку
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина ФОТО: Алексей ДуэльВ Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина ФОТО: Алексей Дуэль
Изменить размер текста:

Житель Комсомольска -на- Амуре сядет на скамью подсудимых по обвинению сразу в трех преступлениях. При этом злодеяния фигурант совершил за одну ночь. По версии следствия, сначала он камнем разбил зеркало заднего вида, лобовое стекло и повредил дверь в одном автомобиле.

- В другой машине он выбил боковое стекло и сорвал видеорегистратор. Время спустя от его рук пострадала случайная прохожая. Фигурант вырвал у нее сумку, в которой находились деньги и документы. Позже подозреваемый расплатился банковской картой потерпевшей, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение сразу по трем уголовным статьям: «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», «Грабеж» и «Кража». Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту Хабаровска
Пожарные в Амурске получили новую технику для работы
В Хабаровске и Комсомольске презентуют фильмы энтузиастов-путешественников
В Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплаты
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшений
В Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноября
В Хабаровском крае подбирают кадры в региональный проектный институт
Хабаровская бильярдистка взяла «бронзу» на первенстве мира
В Хабаровске красный свет не остановил водителя от неверного действия
В Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новые
У спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублей
В Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктант
В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фонда
Еврейскую автономию завалит осадкам во время очередного циклона
Подростка в Хабаровском крае вовремя успели увести с опасного моста
Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира