В Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина

СЕГОДНЯ 06:25 2019-11-18T06:25:58+03:00

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Житель Комсомольска -на- Амуре сядет на скамью подсудимых по обвинению сразу в трех преступлениях. При этом злодеяния фигурант совершил за одну ночь. По версии следствия, сначала он камнем разбил зеркало заднего вида, лобовое стекло и повредил дверь в одном автомобиле.

- В другой машине он выбил боковое стекло и сорвал видеорегистратор. Время спустя от его рук пострадала случайная прохожая. Фигурант вырвал у нее сумку, в которой находились деньги и документы. Позже подозреваемый расплатился банковской картой потерпевшей, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение сразу по трем уголовным статьям: «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», «Грабеж» и «Кража». Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU